Conheça o Plano Emergencial de Emprego e Renda

O documento aponta os caminhos para tirar o país da crise econômica sem cortar nos direitos do povo. Existe saída sem prejudicar o trabalhador brasileiro!

O Partido dos Trabalhadores apresenta à sociedade o Plano Emergencial de Emprego e Renda, que possui nove diretrizes e capacidade de gerar 7 milhões de vagas de trabalho a curto e médio prazo. A proposta é uma iniciativa do Partido em parceria com a Fundação Perseu Abramo, bancadas no Congresso e Instituto Lula para apontar caminhos para o país saia da estagnação econômica do desgoverno de Jair Bolsonaro (PSL).

Conheça a íntegra do plano: https://pt.org.br/conheca-o-plano-emergencial-de-emprego-e-renda/

Fonte: PT

(12-08-2019)