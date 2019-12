¿Cómo puede transformarse un proyecto de prensa libre en un instrumento de liberación?

Si además de informar, suscitamos dudas, activando la memoria resiliente de las personas y comunidades, estaremos contribuyendo para que las personas recuperen la confianza em sí mismas, en su capacidad de ver el mundo desde perspectivas propias, en vez de dejarse manipular desde afuera.

Esta revista tiene esta intencionalidad. En vez de meramente replicar o combatir los actos contrarios a los derechos humanos, sociales y laborales, las agresiones al arte, la cultura y la educación, abrimos espacio para el refuerzo de la confianza que nos capacite para restablecer el imperio de la democracia, la constitución y la justicia social.

En vez de esperar soluciones macro, de arriba hacia abajo, apostamos en los esfuerzos micro, apenas perceptibles, pero cuya fuerza transformadora es gigantesca. Así se genera fuerza humanizante. Así se revaloriza la historia, la memoria las identidades y la conciencia.

Así rehacemos la esperanza de que el Brasil y América Latina vuelvan a seguir los caminos de la civilización. La vida humana no puede, no debe y no va a estar al servicio del capital, ni del Estado ni de las instituciones. Vamos a restablecer el orden natural de las cosas, desde perspectivas diversas y múltiples. Es un trabajo de hormigas, que en realidad estamos continuando más que empezando.