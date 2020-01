Acampamento Maria da Conceição, do MST, em Itatiaiuçu, MG: inspeção do Juiz da Vara agrária. Vídeo 1 – 21/01/2020.

Dia 21/01/2020, o juiz da Vara Agrária do TJMG, Walter Zwicker Esbaille Jr., fez inspeção no Acampamento Maria da Conceição, do MST, em Itatiaiuçu, região metropolitana de Belo Horizonte, MG. São 120 famílias Sem Terra que há quase 3 anos, desde 08/03/2017, ocupam fazenda que era da mineradora MMX, do empresário Eike Batista. Era uma propriedade abandonada sem cumprir função social. O Acampamento está em franco desenvolvimento com grande produção de alimentos saudáveis na linha da agroecologia, em hortas comunitárias e nos quintais, além de área grande de plantação de milhão, feijão, mandioca etc. O Acampamento também já construiu uma grande escola estadual que está em fase de legalização pela Secretaria de Educação do Governo de Minas Gerais. Incrível constatar com a dignidade humana está sendo respeitada no acampamento. As pessoas vivem, conviver, trabalham com alegria e se tornam com mais saúde, inclusive. Dia 30/01/2020, haverá audiência de conciliação no Fórum Lafaiete, em Belo Horizonte, sob a presidência do juiz da Vara Agrária. O povo está determinado a não aceitar despejo. Esperamos que o poder judiciário seja sensato e que reconheça a constitucionalidade dessa luta pela terra, por moradia e por dignidade humana e ambiental.

Videorreportagem de frei Gilvander Moreira, da CPT, das CEBs e do CEBI. Filmagem e Edição: frei Gilvander, da CPT. Itatiaiuçu, MG, 21/01/2020.

