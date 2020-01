“A Vale só destrói, mata e devasta” em Ponte das Almorreimas, Brumadinho, MG. Vídeo 21 – 17/01/2020.

A Comunidade rural de Ponte das Almorreimas, em Brumadinho, MG, está sendo sacrificada pela mineradora Vale. Com decreto de desapropriação do governador Romeu Zema e, sob ordem do judiciário para a Vale construir uma nova captação de água para a COPASA, a comunidade de Ponte das Almorreimas se tornou mais uma zona de sacrifício da mineradora Vale. A desculpa é porque a captação de água no rio Paraopeba que o Governo de MG e COPASA tinham inaugurado em 2015, com promessa de garantir segurança hídrica para Belo Horizonte e Região Metropolitana (RMBH) por 25 anos, foi inviabilizada pelo crime/tragédia da Vale e do Estado a partir de Brumadinho, dia 25/91/2019, às 12h28, com a contaminação do rio Paraopeba com lama tóxica. O rio Paraopeba era responsável por 50% do abastecimento de BH e RMBH. A Vale foi obrigada judicialmente a construir uma nova captação de água ao lado do rio Paraopeba pouco acima de Córrego do Feijão, onde barragem de rejeitos minerários estourou. O território escolhido para ser sacrificado foi Ponte das Almorreimas, que era um paraíso terrestre com bioma de Mata Atlântica e uma comunidade com mais de 200 famílias que viviam produzindo sob o regime de agricultura familiar. É o crime/tragédia da Vale e do Estado gerando outros crimes. As famílias de Ponte das Almorreimas estão indignadas e sofrendo muito. Muitos direitos estão sendo violadas em Ponte das Almorreimas. Assista no vídeo 21 mais denúncias contra a mineradora Vale por estar devastando também a Comunidade rural e o Território de Ponte das Almorreimas, em Brumadinho, MG.

Videorreportagem de frei Gilvander Moreira, da CPT, das CEBs e do CEBI.

Filmagem: Anderson Souza e outro morador. Edição: frei Gilvander, da CPT. Brumadinho, MG, 17/01/2020.

