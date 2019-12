“A Vale enterrou nossos 272 filhos vivos”. (Sr. Geraldo). Natal de 2019 em Brumadinho, MG. Vídeo 2 – 25/12/2019.

Dia 25/12/2019, às 11 horas, Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, MG e da Comissão de Ecologia Integral e Mineração, da CNBB, presidiu Missa de Natal no Santuário N. Sra. Do Rosário, em Brumadinho, MG, com a presença das famílias que perderam parentes no crime/tragédia da mineradora Vale dia 25/01/2019, a partir das 12h28. Nesse vídeo 2, durante da missa presidida por dom Vicente Ferreira, o pronunciamento de Andresa Rodrigues, mãe de Bruno, e Sr. Geraldo, pai de uma das 272 vítimas do crime/tragédia da Vale e do Estado, dia 25/01/2019, a partir das 12h28.

Videorreportagem de frei Gilvander Moreira, da CPT, das CEBs e do CEBI. Filmagem: Alenice Baeta. Edição: frei Gilvander. Brumadinho, MG, 25/12/2019.

