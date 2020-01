“A terra é de Deus”: Frei Gilvander às 220 famílias da Resistência Camponesa, em Cascavel, no oeste do Paraná.

Dia 17/01/2020, frei Gilvander Moreira, da CPT/MG, gravou 2ª mensagem de apoio à Resistência Camponesa no município de Cascavel, no oeste do Paraná, onde 220 famílias Camponesas Sem Terra, do MST, de três Acampamentos do Complexo Cajati: Acampamento Resistência Camponesa, Acampamento Dorcelina Folador e Acampamento 1º de Agosto, há 20 anos ocupando, plantando e resistindo na terra em propriedade que antes não cumpria a função social. Entretanto, essas 220 famílias, entre as quais mais de 200 crianças e muitos idosos, estão ameaçadas de despejo pelo Governador Ratinho Júnior. A luta dessas famílias camponesas é justa, legítima e necessária. O Deus da vida está conosco nessa luta.

Videorreportagem de frei Gilvander Moreira, da CPT, das CEBs e do CEBI. Filmagem: Patrícia Magalhães.

Narração e Edição: frei Gilvander. Belo Horizonte, MG, 17/01/2020.

